تشافي يعلق على تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

ونشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رسالة قصيرة ومعبّرة قال فيها:”فخور بهذا الفريق! تهانينا للأبطال، يعيش برشلونة!”يأتي هذا التتويج بعد فوز برشلونة على إسبانيول بهدفين دون رد، في الجولة 36 من الدوري، ليحسم رسميًا لقب قبل جولتين من نهاية الموسم، في إنجاز يُحسب للجهاز الفني الجديد واللاعبين.