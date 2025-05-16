رونالدو في الصدارة وميسي بهذه المرتبة ضمن الرياضيين الأعلى أجرًا بالعالم

وحقق صاحب الـ40 عاما دخلًا يقدر بنحو 206.6 مليون جنيه استرليني (275 مليون دولار) العام الماضي - بزيادة قدرها 11.2 مليون جنيه إسترليني عن عام 2023.ويتصدر القائمة الآن للعام الثالث على التوالي وللمرة الخامسة خلال مسيرته الحافلة.وأفادت التقارير أن النجم يتقاضى راتبًا سنويًا مذهلًا قدره 177 مليون جنيه استرليني من النصر، منذ الانضمام إليه من في ديسمبر/كانون الأول 2022.كما يمتلك رونالدو مصادر دخل أخرى من خلال رعايات مختلفة، ويتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى أكثر من مليار متابع.وتفوق "الدون" على أسطورة للمحترفين ستيف كاري، الذي احتل المركز الثاني براتب قدره 117 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار)، في موسم أصبح فيه أول لاعب يسجل 4000 ثلاثية.وجاء الملاكم البريطاني تايسون فيوري في المركز الثالث في قائمة الأثرياء، براتب يُقدر بـ 109 ملايين جنيه إسترليني (146 مليون دولار).واحتل لاعب كرة القدم الأمريكية داك بريسكوت المركز الرابع بـ137 مليون دولار.فيما جاء الأرجنتينية ، قائد الأمريكي، في المركز الخامس برصيد 135 مليون دولار من العام الماضي، ليتراجع من المركز الثالث.