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بلغة الأرقام.. ماذا حقق برشلونة مع فليك؟

رياضة

2025-05-16 | 08:06
بلغة الأرقام.. ماذا حقق برشلونة مع فليك؟
المصدر:
موقع كووورة
483 شوهد

تألق برشلونة هجوميا في موسمه الأول تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، مسجلًا أهدافا بكثير من السهولة والسلاسة داخل وخارج قواعده.

وقدم النجم الواعد لامين يامال، والجناح البرازيلي رافينيا، موسما رائعا، وتعاونا بشكل رائع مع المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وصانع الألعاب الإسباني الشاب بيدري.

وسلطت وكالة أسوشيتد برس، الضوء على أرقام برشلونة بعد فوزه بالدوري الإسباني هذا الموسم للمرة الثانية في 3 مواسم، وتحقيقه الثلاثية المحلية.

فارق الأهداف 61
حقق برشلونة انتصارات ساحقة على منافسيه بتسجيله 97 هدفا في 36 مباراة بالدوري الإسباني، مع بقاء مباراتين فقط على نهاية الموسم الحالي، وهو ما يعني أنه أحرز 61 هدفا أكثر مما استقبله.

ويمكن مقارنة ذلك بفارق أهداف أقرب ملاحقيه، الغريم التقليدي ريال مدريد، البالغ 36 هدفا، حيث أحرز لاعبوه 74 هدفا واستقبلت شباكه 38 هدفا، حتى مع وجود هجوم فذ في الملكي، يضم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وبايرن ميونخ الألماني فقط هو الوحيد الذي يقترب من رصيد برشلونة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بتسجيله 95 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن، فيما أحرز برشلونة 169 هدفا في 58 مباراة، وهو أيضا الأكثر إحرازا للأهداف في أوروبا بوجه عام.

غزارة تهديفية
سجل برشلونة 4 أهداف على الأقل في 23 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، بما في ذلك 3 مباريات كلاسيكو ضد ريال مدريد، وجاءت 12 من هذه المباريات التي شهدت 4 أهداف في الدوري الإسباني، علما بأن الفريق الكتالوني سجل 7 أهداف في مباراتين، حيث كانت الأولى 7-0 ضد بلد الوليد، والأخرى 7-1 أمام فالنسيا.

149 مراوغة ليامال
يتصدر لامين يامال (17 عاما) قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوري الإسباني برصيد 13 تمريرة حاسمة، بينما يتقاسم رافينيا المركز الثاني برصيد 9 تمريرات.

ويعتبر يامال هو اللاعب الأكثر مراوغة في تجاوز الخصوم بفارق كبير، بواقع 149 مراوغة، متفوقا على أي لاعب آخر بأكثر من 60 مراوغة.

وكان ليفاندوفسكي ورافينيا ويامال ضمن أفضل 4 لاعبين في التسديدات نحو مرمى المنافسين، خلف مبابي، فيما تصدر 3 لاعبين من برشلونة، قائمة الأكثر تمريرا بالدوري المحلي، وهم باو كوبارسي وبيدري وإينيجو مارتينيز.

17 عامًا
تصدر يامال، عناوين الصحف الموسم الماضي عندما حطم العديد من الأرقام القياسية، من بينها لقب أصغر هداف في الليجا بعمر 16 عاما، وواصل تألقه هذا الموسم، وفرض نفسه نجما بارزا في الفريق.

وسجل يامال في الفوز 4-0 على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو ليصبح أصغر هداف في مباراة كلاسيكو بعمر 17 عاما و105 أيام، متجاوزا زميله في الفريق أنسو فاتي، الذي كان يكبره بحوالي 250 يوما في أكتوبر/تشرين أول 2020.

رباعية الكلاسيكو
كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها برشلونة بجميع مباريات الكلاسيكو، في موسم شهد 3 مباريات على الأقل بين الغريمين، حيث فاز 4-0 على البرنابيو في الليجا في أكتوبر/تشرين أول الماضي، و5-2 في نهائي السوبر الإسباني في يناير/كانون ثان الماضي.

وفاز البارسا بنتيجة 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي، و4-3 بعد تأخره 0-2 في المباراة الثانية بالدوري الإسباني.

18 هدفا لرافينيا
قدم رافينيا (28 عاما) أفضل موسم له على الإطلاق، وأحرز 5 أهداف في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة ضد الريال من إجمالي 16 هدفا سجلها فريق المدرب فليك في مرمى الملكي.

وأحرز رافينيا 34 هدفا لبرشلونة هذا الموسم في كل المنافسات، متجاوزا بذلك أفضل حصيلة له سابقا بأكثر من ثلاثة أضعاف، وشمل ذلك 18 هدفا في الدوري الإسباني.

وسجل مهاجم منتخب راقصي السامبا، 10 أهداف فقط في موسمه الأول مع البارسا، وتكرر نفس الأمر خلال موسمه الثاني.

25 هدفا لليفاندوفسكي
يخوض ليفاندوفسكي، أحد أفضل مواسمه مع برشلونة في سن 36 عاما، حيث سجل 40 هدفا في 49 مباراة، منها 25 هدفا في الليجا، وهذا هو أكبر عدد من الأهداف يسجله ليفاندوفسكي في موسم واحد منذ رحيله عن بايرن ميونخ قبل مجيئه إلى إسبانيا.

100 هدف سريع لفليك
أصبح فليك، ثاني أسرع مدرب لبرشلونة، يبلغ 100 هدف بشكل إجمالي مع الفريق، حيث وصل ناديه إلى 101 هدف في 32 مباراة في جميع المسابقات، وكان هيلينيو هيريرا قد وصل إلى هذا الرقم في 31 مباراة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

واحتاج كل من لويس إنريكي وتيتو فيلانوفا، مدربي برشلونة السابقين، إلى 34 مباراة، أي أسرع بثلاث مباريات من بيب جوارديولا، مدرب الفريق السابق، الذي احتاج إلى لعب 37 مباراة من أجل الوصول لهذا الرصيد التهديفي.

23 عاما فأقل
حقق برشلونة، موسما ناجحا، رغم صغر سن لاعبيه، ويقود يامال، حركة الشباب في الفريق.

بينما لم يصل عمر كل من بيدري، جافي، باو كوبارسي، فيرمين لوبيز، أليخاندرو بالدي، مارك كاسادو، بابلو توري، أنسو فاتي وجيرارد مارتن إلى سن 23 عاما بعد.
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برشلونة

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