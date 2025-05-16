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كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد واشبيلية في الدوري الإسباني

رياضة

2025-05-16 | 08:56
كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد واشبيلية في الدوري الإسباني
1,094 شوهد

يواجه ريال مدريد مضيفه إشبيلية، يوم الاحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني 2024-2025.

لا تمثل المباراة أهمية للميرنجي، بعدما استطاع برشلونة أن يحسم لقب الليجا رسميًا قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويحتل الميرنجي وصافة ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي إشبيلية في المركز 13 برصيد 41 نقطة.

*الموعد
وسيكون موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2024-25 يوم الاحد 18 مايو/آيار 2025 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت العراق والسعودية ومصر.

*القنوات الناقلة
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ريال مدريد وفالنسيا قناة beIN Sports HD 3.

ولم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورتس، اسم المعلق على مباراة إشبيلية وريال مدريد، وسنوافيكم به لاحقًا.
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