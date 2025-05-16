كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد واشبيلية في الدوري الإسباني

لا تمثل المباراة أهمية للميرنجي، بعدما استطاع برشلونة أن يحسم لقب الليجا رسميًا قبل جولتين من نهاية المسابقة.ويحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي في المركز 13 برصيد 41 نقطة.*الموعدوسيكون موعد مباراة إشبيلية وريال في الجولة 36 من 2024-25 يوم الاحد 18 مايو/آيار 2025 على . وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت والسعودية ومصر.*القنوات الناقلةتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة وفالنسيا قناة beIN Sports HD 3.ولم تعلن شبكة قنوات بي إن سبورتس، اسم المعلق على مباراة إشبيلية وريال مدريد، وسنوافيكم به لاحقًا.