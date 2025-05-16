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بأقل من 3 سنوات.. لامين جمال يكسر رقماً حققه رونالدو بـ9 سنوات
رياضة
2025-05-16 | 11:57
985 شوهد
أصبح الإسباني لامين جمال حديث الوسط الرياضي بعدما حقق إنجازا مذهلا مع فريقه برشلونة، حيث توج بلقب
الدوري الإسباني
للمرة الثانية في مسيرته، وذلك عقب الفوز على إسبانيول أمس الخميس.
وبهذا التتويج، تمكن لامين جمال من معادلة عدد ألقاب أسطورة كرة القدم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
في "
الليغا
"، لكن بفارق زمني كبير جدا.
فقد حقق
رونالدو
لقبين بالدوري الإسباني خلال مسيرته الطويلة مع
ريال مدريد
بين عامي 2009 و2018، وتوج بلقب "الليغا" في موسمي 2011-2012 و2016-2017 ، لكنه احتاج إلى 9 مواسم كاملة لتحقيق ذلك.
أما لامين جمال، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في يوليو المقبل، فقد تمكن من رفع لقبين في الليغا خلال أقل من 3 مواسم، أولهما في موسم 2022-2023، ثم الثاني في الموسم الحالي.
وكان لامين جمال ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي برشلونة في أبريل 2023، وهو لم يتجاوز الـ15 من عمره ليصبح
أصغر
لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة رسمية، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف عن تقديم مستويات لافتة، سواء محليا أو أوروبيا.
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