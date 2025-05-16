بأقل من 3 سنوات.. لامين جمال يكسر رقماً حققه رونالدو بـ9 سنوات

وبهذا التتويج، تمكن لامين جمال من معادلة عدد ألقاب أسطورة كرة القدم في " "، لكن بفارق زمني كبير جدا.فقد حقق لقبين بالدوري الإسباني خلال مسيرته الطويلة مع بين عامي 2009 و2018، وتوج بلقب "الليغا" في موسمي 2011-2012 و2016-2017 ، لكنه احتاج إلى 9 مواسم كاملة لتحقيق ذلك.أما لامين جمال، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في يوليو المقبل، فقد تمكن من رفع لقبين في الليغا خلال أقل من 3 مواسم، أولهما في موسم 2022-2023، ثم الثاني في الموسم الحالي.وكان لامين جمال ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي برشلونة في أبريل 2023، وهو لم يتجاوز الـ15 من عمره ليصبح لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة رسمية، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف عن تقديم مستويات لافتة، سواء محليا أو أوروبيا.