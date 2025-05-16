ريال مدريد "يحسم" صفقة هويسن

الصحافي الإيطالي فابريزيو ، المتخصّص في سوق الانتقالات، أفاد بأن "هويسن يخضع لفحص طبي الآن، قبل توقيعه عقداً لخمس سنوات"، في مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.وتابع: " يعتبر هويسن موهبة بارزة، وكان يرغب في ضمّه، وكسب المنافسة مع خمسة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لضمّ قلب الدفاع الإسباني".