بعد الموسم الاستثنائي.. برشلونة يستعد لمباراة ودية في دولة عربية

وحتى قبل جولتين من نهاية وإسدال الستار على موسم برشلونة، انطلق النادي في التحضيرات المبكرة لموسم 2025/2026، بهدف واضح يتمثل في مواصلة البناء على هذا النجاح وتعزيز الحضور المحلي والدولي للفريق.ويعمل الفريق الكتالوني على تنويع وجهاته خلال الجولة الإعدادية للموسم المقبل، وذلك ضمن برنامج إستراتيجي يهدف إلى تعزيز التواصل مع جماهيره العالمية وزيادة العائدات التجارية.ومن بين أهم الوجهات المطروحة لهذا الصيف، يبرز كخيار واعد وجذاب لإدراج مباراة ودية خلال الجولة التحضيرية.وكان قد أعلن رسميا عن خوض مباراة ودية في أمام فريق فيسل كوبه، النادي الذي سبق أن لعب له أسطورة " " وإسبانيا أندريس إنييستا.ومن المنتظر أيضا أن يخوض الفريق مباراتين وديتين إضافيتين في ، دون تحديد المواعيد أو الخصوم بشكل نهائي حتى الآن.ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تفكر في إضافة مباراة ودية رابعة إلى برنامج الجولة الصيفية، وقد تقام هذه المباراة في أوروبا أو المغرب.ومن المتوقع أن تدر الجولة الآسيوية وحدها على النادي ما لا يقل عن 20 مليون يورو من العائدات المالية، منها 15 مليون يورو دخل ثابت، بينما يعتمد تحقيق الـ5 ملايين المتبقية على عوامل متغيرة مثل الحضور الجماهيري والصفقات التجارية.وتتوقع المصادر أن ترتفع العائدات لتصل إلى 25 مليون يورو بفضل الاتفاقيات الإعلانية والرعايات، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها برشلونة في القارة الآسيوية.ويعد تنظيم مباراة رابعة سواء في المغرب أو أحد بلدان أوروبا مصدر اهتمام كبيرا لدى إدارة برشلونة، باعتباره سيعزز من العائدات المالية للنادي بشكل أكبر.وستساعد هذه الإيرادات في تعويض غياب النادي الكتالوني عن 2025، حيث سيتم توزيع جوائز مالية كبيرة على الفرق المشاركة.