ألميريا الإسباني يعلن انتقال ملكيته الكاملة للسعودية

وذكر في بيان على موقعه الرسمي يضم التحالف نخبة من المستثمرين السعوديين.وأوضح البيان أنه يجري حاليا استكمال الموافقات التنظيمية لدى للمحترفين، والجهات المختصة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط التعاقدية مع المستشار السعودي بوصفه المالك السابق للنادي.وأشار البيان إلى أن الاستحواذ يعد خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى مواصلة بناء نموذج رياضي واستثماري حديث للنادي، وتعزيز حضوره العالمي على مستوى العلامة التجارية.وأكد بيان النادي الإسباني أن سيتولى رئاسة الفريق.وعرف نادي ألميريا الخريجي بأنه من الأسماء المؤثرة في صناعة الإعلام والإعلان والاستثمار الرياضي في منطقة الشرق الأوسط، ويعرف برؤيته الطموحة لإيجاد حلول تقنية وتجارية للرياضة بهدف خلق قيمة مضافة، ومن ذلك قيادة مشاريع استثمارية رياضية تتمتع بنمو مستدام وأثر تجاري طويل الأمد.وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حاليا في .وكان تركي آل الشيخ اشترى أسهم نادي ألميريا في 2019 بقيمة تقدر آنذاك بـ20 مليون يورو، وخلال تلك الفترة قضى الفريق موسمين في الإسباني.