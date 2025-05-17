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بالاس يهزم السيتي ويتوج بكأس إنجلترا
رياضة
2025-05-17 | 14:27
المصدر:
موقع كووورة
642 شوهد
فشل
مانشستر سيتي
في إنقاذ موسمه، بخسارته أمام
كريستال بالاس
(0-1)، اليوم السبت، في
نهائي كأس
الاتحاد الإنجليزي
، ليتوج الأخير بطلا بملعب ويمبلي.
وسجل هدف المباراة الوحيد إبيريتشي إيزي في الدقيقة 16، ليحمل فريقه لمنصات التتويج رفقة الحارس
دين هندرسون
، الذي لعب دورا بطوليا في حماية مرمى فريقه من استقبال أي هدف.
وشهدت المباراة إهدار
عمر مرموش
ركلة جزاء للسيتزنز في الشوط الأول، تصدى لها هندرسون ببراعة.
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