بالاس يهزم السيتي ويتوج بكأس إنجلترا

فشل في إنقاذ موسمه، بخسارته أمام (0-1)، اليوم السبت، في ، ليتوج الأخير بطلا بملعب ويمبلي.

وسجل هدف المباراة الوحيد إبيريتشي إيزي في الدقيقة 16، ليحمل فريقه لمنصات التتويج رفقة الحارس ، الذي لعب دورا بطوليا في حماية مرمى فريقه من استقبال أي هدف. وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للسيتزنز في الشوط الأول، تصدى لها هندرسون ببراعة.