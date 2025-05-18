بين المنشطات والخرافة.. ضمادة المعصم لنجوم برشلونة تثير الجدل (صور)

وحقق خلال موسم 2024-2025 الثلاثية المحلية (الدوري - - السوبر الإسباني)، ليكون بذلك ثاني فريق في تاريخ الكرة يحصد البطولات المحلية في موسم واحد بعد خلال موسم 1988-1989.ونشرت صحيفة "فوتبول جيت" تقريرا تؤكد من خلاله تعاطي لاعبي برشلونة لبعض المواد المنشطة، خصوصًا ورافينيا وروبرت ليفاندوفيسكي وفرنكي دي يونج، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، في ظل ظهورهم كأبطال الخارقون خلال المواجهات الكبيرة.

وأكدت الصحفية الإسبانية أن تعاطي نجوم البلوجرانا للمنشطات يأتي عن طريق ضمادات اليد التي يضعونها على جزء من معصمهم، والتي تحتوي على عقار "تروفوديرمين".ومنذ ظهور كريرم ، نجم ، مرتديًا ضمادة اليد خلال فترته مع ريال ، وبات الأمر منتشرًا بين لاعبي كرة القدم، سواء في الملاعب الأوروبية أو العربية، وكأنها تميمة الانتصار.وأوضحت الصحيفة أن ذلك العقار يوضع على الجروح لإعادة بناء الأنسجة بهدف لإصلاح الأنسجة التالفة، لكنه يحتوي على مادة "كلوستري بول"، والتي تستهدف تعزيز الكتلة العضلية، لذلك.. فإن بعض الرياضيين يستخدمونها متعذرين بإصابة سابقة.

في المقابل، علق سكورو، نائب رئيس اتحاد الأطباء الرياضيين وطيب نادي كالياري الإيطالي، على وضع لاعبي برشلونة للضمادات في المعصم خلال المباريات، معتبرًا أن الأمر مجرد خرافة يرتبط بها بعض اللاعبين.وأوضح سكورو، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "تستخدم الضمادات لتسهيل شفاء إصابة سابقة، ولا أرغب مطلقًا في رؤية أي سبب آخر، كان لدي لاعبان يعانيان من هذه المشكلة بانتظام بسبب التواءات في المعصم".واستكمل: "حراس المرمى يفعلون ذلك باستمرار، لأنهم معتادون على إجهاد هذا الجزء من الجسم ويتعرضون لصدمات عديدة في المعصمين، وأحيانًا قد تبقى الضمادة حتى بعد حل المشكلة، لكنني دائمًا أشير إلى وجود مشكلة في تلك المنطقة".