الجولة الـ34 لدوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

‏وعند الساعة الـ 6:00 مساءً، تقام مباراتان تجمع الأولى فريق النفط الذي يحتل المركز السابع برصيد 51 نقطة، مع ضيفه الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 43، وتقام المباراة على .‏بينما تجري المباراة الثانية على بين فريق أصحاب الأرض والجمهور، صاحب المركز الـ 21 برصيد 41 نقطة وضيفه فريق الذي ينازع من أجل البقاء في إذ يحتل المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة.‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 8:30 مساءً تجمع فريق الشرطة الذي يأتي بالوصافة متساويا بالنقاط مع برصيد 71 نقطة لكن بفارق المواجهات المباشرة مع ضيفه فريق الذي تغير اداؤه وتخلص من المراكز الاخيرة الثلاثة ويحتل المركز الـ 17 برصيد 31 نقطة، وتقام المباراة على .