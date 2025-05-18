نجم برشلونة يحظى باهتمام كبير.. قصة "مؤثرة" وراء اسم لامين جمال

وليس هذا فحسب بل انهالت على لامين جمال عديد من عبارات المديح والإطراء من قبل الصحافة ونجوم كرة القدم، بسبب شخصيته القوية وأدائه الرائع، خاصة في المباريات الكبيرة.وُلد لامين جمال يوليو/تموز 2007 في بلدة إسبلوغاس دي يوبريغات الواقعة ضمن حدود برشلونة، لأب مغربي يدعى منير ، وأم من واسمها إيبانا.قبل ولادته بوقت قصير كانت أسرته تعيش ظروفا حرجة، فتلّقت مساعدة من شخصين في أثناء وجودها في إحدى محطات رحلتهم مهاجرين إلى برشلونة.وحسب صحيفة "آس" ، فإنه في الوقت الذي لم يتمكن فيه والدا جمال من دفع إيجار السكن الذي كانا يعيشان فيه، ساعدهما رجلان اسمهما لامين وجمال في توفير مسكن.وتقديرا لهما وفي بادرة امتنان، أطلق منير على طفله اسمهما معا، وهو ما يفسر الاسم المركب لنجم برشلونة المتألق.ونشأ نجم برشلونة الشاب في حيّ "روكافوندا" العمالي الذي تنتهي رموز بريده بالرقم 304، وهو الرقم الذي يشكّله جمال بأصابعه كلما سجل هدفا للبلوغرانا أو لمنتخب إسبانيا، وهي وسيلته للتعبير عن رفضه نسيان أصوله، بل وإظهارها لأوروبا والعالم.

كما يحرص لامين جمال على وضع 3 أعلام على حذائه لإسبانيا والمغرب وغينيا الاستوائية، وهي الدول الثلاث التي تمثّل هويته من ناحية والده ووالدته وكذلك الذي يلعب له حاليا.وحسب الصحيفة ذاتها، انفصل والداه وهو في سن مبكّرة، ورغم ذلك يحافظ جمال على علاقة طيبة مع كليهما، علما بأنه تربى على يد جدّته التي غادرت مدينة طنجة المغربية قبل أكثر من 30 عاما للعيش في العاصمة الإسبانية .هناك عملت فاطمة لبعض الوقت مقدّمة رعاية لكبار السن، وبعد وفاة المسّن الذي كانت تهتم به تنّقلت في عدة بلدات إسبانية حتى استقرت بها الحال في برشلونة مع أبنائها الأربعة ومن بينهم منير والد لامين جمال.وعندما سطع نجم لامين جمال وأصبح يتقاضى راتبا كبيرا من كرة القدم إلى جانب عقد الرعاية من "أديداس"، فإن أول شيء فعله هو شراء منزل لجدته بالقرب من بيت أسرته، وفق ما أكده موقع "لارزون" الإسباني.ويولي لامين جمال اهتماما بالغا بأسرته، وآخرهم أخوه الأصغر كين الذي وُلد في السادس من سبتمبر/أيلول 2022، والذي يُعد بمثابة "القلب النابض" للاعب ويحرص على اصطحابه معه في معظم المباريات سواء لبرشلونة أو لمنتخب إسبانيا.وقد ظهر كين محمولا بين يدي لامين بعد عديد من المباريات المهمة، أبرزها احتفالات برشلونة بكأس ملك إسبانيا، وكذلك بعد الفوز على في الجولة الـ35 من .والآن أصبح لامين جمال (17 عاما) واحدا من أبرز نجوم برشلونة، إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق، ولاعبا أساسيا في منتخب إسبانيا.ومنذ مشاركته لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أبريل/نيسان 2023، خاض 104 مباريات بجميع البطولات، وسجل خلالها 24 هدفا وقدمّ 34 تمريرة حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وقد حطّم عديدا من الأرقام القياسية.كما تُوج بـ4 ألقاب مع برشلونة هي الدوري الإسباني (2)، (1)، وكأس السوبر الإسباني (1)، بالإضافة إلى لقب (يورو 2024) مع منتخب إسبانيا.