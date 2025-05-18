فياريال يهزم برشلونة ويضمن تأهله لأبطال أوروبا

وأحرز آيوزي وسانتي كوميسانيا وتاجون بوكانان، أهداف في الدقائق 4 و50 و80، بينما سجل وفيرمين ، هدفي في الدقيقتين 38 و(45+6).وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في الصدارة، بينما رفع فياريال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس، ويضمن رسميا التأهل لدوري أبطال أوروبا.كما رد فريق الغواصات الصفراء، اعتباره من الخسارة على ملعبه في مباراة الدور الأول أمام برشلونة بنتيجة 1-5.