برلين: أعمال شغب لمشجعي غالطة سراي خلّفت 33 شرطياً مصاباً

وتوج غالطة سراي أمس الأحد بلقب لكرة القدم للمرة الـ25 في تاريخه، معززا مكانته كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة، كما أنها المرة الثالثة على التوالي التي يحصد فيها الفريق اللقب.وقالت الشرطة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "خلال الاحتفالات التي جرت مساء أمس حتى وقت متأخر من الليل في منطقة شارلوتنبورغ (في برلين)، أصيب 33 من عناصر الشرطة. وشارك في العملية نحو 180 شرطيا بشكل إجمالي".وأشارت دائرة الإعلام في الشرطة إلى أن المواجهات اندلعت في شارع كورفورستندام، حيث تجمع نحو 2500 من مشجعي كرة القدم.وأكدت الشرطة أن قوات الأمن تعرضت للرشق بالألعاب النارية والحجارة والزجاجات. واضطر أربعة من عناصر الشرطة المصابين إلى التوقف عن العمل، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضح البيان أن الشرطة اعتقلت 34 شخصا خلال المواجهات، لكن تم الإفراج عنهم جميعا بعد توجيه التهم إليهم.