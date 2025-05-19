النجف والكرمة يحققان فوزين مهمين في "نجوم العراق"

وتغلب على مضيفه بهدف نظيف سجله اللاعب في الدقيقة التاسعة من المباراة التي جرت في .ورفع الكرمة بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 49 بالمركز الثامن في جدول ترتيب الفرق، فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 40 بالمركز 15.وفي المباراة الثانية، فقد حقق فوزه على مضيفه الكهرباء بهدفين دون رد.وسجل الهدف الأول للنجف اللاعب في الدقيقة 32، فيما سجل المحترف دومينيك الهدف الثاني في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت في .وبهذه النتيجة، رفع النجف رصيده إلى النقطة 41 في المركز 13، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 44 بالمركز العاشر.