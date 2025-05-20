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عقب اخفاق الموسم الحالي.. تشكيلة ريال مدريد المتوقعة للموسم المقبل
رياضة
2025-05-20 | 02:38
303 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يتجه
نادي ريال مدريد الاسباني
الى احداث ثورة هيكلية بعد الإخفاقات التي حصلت خلال الموسم الحالي، والخروج بموسم صفري دون التتويج باي من الألقاب المحلية والعالمية.
وتخطط إدارة
الريال
الى استعادة هيمنة الفريق على البطولات من خلال تدعيمه بصفقات جديدة، أبرزها ستكون على مستوى خط الدفاع الذي انهكته الإصابات هذا الموسم كانت أولها بالتعاقد مع المدافع الشاب دين هويسن، قادماً من نادي بورنموث الإنكليزي، في صفقة بلغت قيمتها 58 مليون يورو، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ النادي، بالإضافة إلى
ألفارو
كاريراس، الظهير الأيسر لنادي
بنفيكا
البرتغالي
، فضلا عن التعاقد مع
المدير الفني
الجديد
تشابي
ألونسو.
وإذا تمت هذه الصفقات، فإنه يُتوقع أن تشهد تشكيلة "الميرنغي" تغييرات كبيرة تسهم في رفع مستوى التنافسية في داخلها، وتعزز فرص النادي في تحقيق الألقاب خلال الموسم الجديد.
حراسة المرمى:
تيبو كورتوا
خط الدفاع: ترينت
ألكسندر
أرنولد، ألفارو كاريراس، دين هويسن، راؤول أسينسيو
خط الوسط: أنجيلو ستيلر، فيدي
فالفيردي
، أوريلين تشواميني
خط الهجوم: جود بيلينغهام،
كيليان مبابي
،
فينيسيوس جونيور
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