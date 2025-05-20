عقب اخفاق الموسم الحالي.. تشكيلة ريال مدريد المتوقعة للموسم المقبل

وتخطط إدارة الى استعادة هيمنة الفريق على البطولات من خلال تدعيمه بصفقات جديدة، أبرزها ستكون على مستوى خط الدفاع الذي انهكته الإصابات هذا الموسم كانت أولها بالتعاقد مع المدافع الشاب دين هويسن، قادماً من نادي بورنموث الإنكليزي، في صفقة بلغت قيمتها 58 مليون يورو، ليصبح أغلى مدافع في تاريخ النادي، بالإضافة إلى كاريراس، الظهير الأيسر لنادي ، فضلا عن التعاقد مع الجديد ألونسو.وإذا تمت هذه الصفقات، فإنه يُتوقع أن تشهد تشكيلة "الميرنغي" تغييرات كبيرة تسهم في رفع مستوى التنافسية في داخلها، وتعزز فرص النادي في تحقيق الألقاب خلال الموسم الجديد.حراسة المرمى:خط الدفاع: ترينت أرنولد، ألفارو كاريراس، دين هويسن، راؤول أسينسيوخط الوسط: أنجيلو ستيلر، فيدي ، أوريلين تشوامينيخط الهجوم: جود بيلينغهام، ،العلامات الدالة