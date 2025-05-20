مدرب كوريا الجنوبية في "ورطة" قبل مواجهتي العراق والكويت

خضع المدرب بو لجلساتِ تقييمٍ ومناقشة مع اللجنة الفنيَّة في الكوري الجنوبي، على خلفيَّة النتائج السلبيَّة المتمثلة في ثلاثة تعادلات متتالية (1 - 1) أمام فلسطين، عمان، والأردن، ما أثار الكثير من التساؤلات حول الأداء الخططي والذهني للمنتخب الكوري.في خطوة لاحتواء الأزمة، قرَّرَ ، تعيين النائب الأول لرئيس الاتحاد والمدرب السابق لمنتخب بارك هونغ- سو، لإدارة فريق العمل الخاص بالتحضير للمونديال، إلى جانب النائب الثالث والمدرب السابق لمنتخب إندونيسيا، شن تاي يونغ، لدعم المدرب بو ومرافقته إلى كمستشارين فنيين.كما أوكل الاتحاد إلى الجهاز الفني إعداد تقريرٍ تحليليٍ مفصلٍ بشأن أسباب تراجع الأداء في التصفيات. وقاد المهمة مساعد المدرب، جواو أروسو، بالتعاون مع محلل الأداء مايا، وتوصل التقرير إلى نقطتين رئيستين:معاناة الفريق من ضعفٍ في الأداء الهجومي داخل الثلث الأخير، بسبب افتقاد التنوع في أنماط الهجوم، التسرّع في الإنهاء، ضعف استغلال الفرص، وغياب التفاعل الخططي مع فلسفة المدرب، الذي يعتمدُ على التمريرات العموديَّة وكسر الخطوط الى جانب اللعب المشترك في طرفي الملعب، كما أشار التقرير إلى تراجع مستوى بعض الركائز الأساسيَّة مثل: ، هوانغ ، وجو هيون وو.وجودُ خللٍ واضحٍ في تنفيذ الواجبات الدفاعيَّة بعد فقدان الكرة، لا سيماً في المنطقة الفاصلة بين الثلث الدفاعي والثلث الأوسط وإعادة توظيف تمركز لاعبي الارتكاز، بارك يونغ وو وزميله لي جاي سيونغ، ضمن النهج الخططي الجديد وتحديداً في نظام لعب (4 – 2 – 3 – 1) من حيث مسافات التمركز والواجبات الإضافيَّة. وأكد التقرير أنَّ العديد من المحترفين في الدوريات الأوروبيَّة لم يلتزموا بالضوابط التكتيكيَّة المطلوبة.في ضوء النتائج، قررت اللجنة الفنيَّة تنظيم ورش عملٍ فرديَّة للاعبين من خلال جلسات تحليلٍ عن طريق منصة "زوم" خلال الأسابيع التي تسبق الجولة الحاسمة، على أنْ يق