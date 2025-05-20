المدرب أرنولد: العراق قادر على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين أمام كوريا والأردن

ويستعد منتخب للدخول في معسكر تدريبي في مدينة ، قبل مواجهتي والأردن، في الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل.وقال في تصريحات لصحيفة NEWS : "بمجرد وصولي إلى ، وجدت نفسي وسط موجة كبيرة من الشغف والإيمان والإمكانيات الهائلة في هذا البلد، وبصراحة، لم أتوقع هذه الدرجة من الحماس. في إحدى المباريات، هتف 25 ألف مشجع باسمي "أرنولد! أرنولد!"، كانت لحظة لا توصف، شعرت بالقشعريرة من شدة الحماس.وأضاف ان "من يعرف كرة القدم الآسيوية جيدًا يعرف أن له تاريخ عريق. لديهم مجموعة قوية من اللاعبين، والكثير منهم محترفون في أوروبا وفي السعودي وأستراليا، والدعم الكبير الذي تلقيته من الاتحاد ورئيسه جعلني واثقًا بأننا قادرون على النجاح"، مبينا، "نحن في وضع جيد رغم المنافسة القوية مع وكوريا الجنوبية. أعتقد أننا نمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين والتأهل بشكل مباشر. هذه هي العقلية التي نعمل عليها في الفريق الآن".وتابع ان بغداد مدينة جميلة وآمنة للغاية، والناس ودودون جدًا. الشوارع كانت مزدحمة أثناء مباراة برشلونة وريال الأخيرة، شعرت بحجم الشغف الحقيقي لكرة القدم هنا"، موضحا، "شاهدت خمس مباريات محلية حتى الآن، وأعجبت بمستوى اللاعبين وروحهم العالية رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 37 درجة مئوية. ربما يحتاجون لتحسينات تكتيكية، وهذا ما سنعمل عليه خلال المعسكر القادم في البصرة، وأرى أن لدينا فرصة تاريخية حقيقية".