المدرب أرنولد: العراق قادر على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين أمام كوريا والأردن

ويستعد منتخب أسود الرافدين
للدخول في معسكر تدريبي في مدينة البصرة
، قبل مواجهتي كوريا الجنوبية
والأردن، في الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم
يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال أرنولد
في تصريحات لصحيفة NEWS الأسترالية
: "بمجرد وصولي إلى بغداد
، وجدت نفسي وسط موجة كبيرة من الشغف والإيمان والإمكانيات الهائلة في هذا البلد، وبصراحة، لم أتوقع هذه الدرجة من الحماس. في إحدى المباريات، هتف 25 ألف مشجع باسمي "أرنولد! أرنولد!"، كانت لحظة لا توصف، شعرت بالقشعريرة من شدة الحماس.
وأضاف ان "من يعرف كرة القدم الآسيوية جيدًا يعرف أن العراق
له تاريخ عريق. لديهم مجموعة قوية من اللاعبين، والكثير منهم محترفون في أوروبا وفي دوري المحترفين
السعودي وأستراليا، والدعم الكبير الذي تلقيته من الاتحاد ورئيسه عدنان درجال
جعلني واثقًا بأننا قادرون على النجاح"، مبينا، "نحن في وضع جيد رغم المنافسة القوية مع الأردن
وكوريا الجنوبية. أعتقد أننا نمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين والتأهل بشكل مباشر. هذه هي العقلية التي نعمل عليها في الفريق الآن".
وتابع ان بغداد مدينة جميلة وآمنة للغاية، والناس ودودون جدًا. الشوارع كانت مزدحمة أثناء مباراة برشلونة وريال مدريد
الأخيرة، شعرت بحجم الشغف الحقيقي لكرة القدم هنا"، موضحا، "شاهدت خمس مباريات محلية حتى الآن، وأعجبت بمستوى اللاعبين وروحهم العالية رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 37 درجة مئوية. ربما يحتاجون لتحسينات تكتيكية، وهذا ما سنعمل عليه خلال المعسكر القادم في البصرة، وأرى أن لدينا فرصة تاريخية حقيقية".