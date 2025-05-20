خطأ إداري.. نادٍ يهدد بالتحرك قانونيا لسحب لقب "الليغا" من برشلونة

وذكرت إذاعة "كوبي" أن يفكر في تقديم استئناف إلى "كاس" للمطالبة بنقاط من المباراة ضد برشلونة مستشهدا بعدم أهلية المدافع إينيغو .واعتبر أوساسونا مشاركة مارتينيز في المباراة خرقا لقاعدة التي تنص على أن اللاعب الذي لا يحضر أو يغادر معسكر تدريب لأسباب طبية لا يمكنه اللعب مع لمدة خمسة أيام بعد نهاية فترة التوقف الدولي.وكان أعلن في 17 مارس استبعاد إينيغو مارتينيز من المنتخب الوطني لأسباب طبية ومع ذلك فقد شارك في المباراة ضد أوساسونا في 27 مارس.ويامل أوساسونا في الحصول على النقاط الثلاث من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل حيث يتخلف حاليا بفارق نقطة واحدة عن المركز السابع المؤهل إلى .وفي حال قبول طعن أوساسونا ستستمر الإثارة إلى الجولة الأخيرة لمعرفة هوية بطل حيث سيتقلص الفارق بين " " والريال إلى نقطة واحدة مع تبقي مباراة واحدة ما يهدد بسحب لقب " " من برشلونة حال التعثر وحصول على البطولة.وحسم لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية مشوار "الليغا" بعد صراع مع ريال ولكنه قد يتلقى مفاجأة صادمة وضربة غير متوقعة بسسب أزمة قانونية تخص مشاركة لاعبه إينيغو مارتينيز في لقاء أوساسونا.