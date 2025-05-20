خطأ إداري.. نادٍ يهدد بالتحرك قانونيا لسحب لقب "الليغا" من برشلونة

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية
أن أوساسونا
يفكر في تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي
"كاس" للمطالبة بنقاط من المباراة ضد برشلونة مستشهدا بعدم أهلية المدافع إينيغو مارتينيز
.
واعتبر أوساسونا مشاركة مارتينيز في المباراة خرقا لقاعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم
التي تنص على أن اللاعب الذي لا يحضر أو يغادر معسكر تدريب المنتخب الوطني
لأسباب طبية لا يمكنه اللعب مع ناديه
لمدة خمسة أيام بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم
أعلن في 17 مارس استبعاد إينيغو مارتينيز من المنتخب الوطني لأسباب طبية ومع ذلك فقد شارك في المباراة ضد أوساسونا في 27 مارس.
ويامل أوساسونا في الحصول على النقاط الثلاث من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل حيث يتخلف حاليا بفارق نقطة واحدة عن المركز السابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي
.
وفي حال قبول طعن أوساسونا ستستمر الإثارة إلى الجولة الأخيرة لمعرفة هوية بطل الدوري الإسباني
حيث سيتقلص الفارق بين "البارسا
" والريال إلى نقطة واحدة مع تبقي مباراة واحدة ما يهدد بسحب لقب "الليغا
" من برشلونة حال التعثر وحصول ريال مدريد
على البطولة.
وحسم نادي برشلونة
لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية مشوار "الليغا" بعد صراع مع ريال مدريد
ولكنه قد يتلقى مفاجأة صادمة وضربة غير متوقعة بسسب أزمة قانونية تخص مشاركة لاعبه إينيغو مارتينيز في لقاء أوساسونا.