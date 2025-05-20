رئيس برشلونة يحسم جدل ارتداء لامين يامال قميص ميسي

ونقل موقع "The Athletic" عن قوله: "ناقشنا الأمر داخلياً، ولامين هو من قرر ارتداء الرقم 19 في الصيف الماضي، والآن سنرى كيف ستسير الأمور عند توزيع أرقام الموسم الجديد".وأضاف لابورتا: "لامين تطور، وأصبح لاعباً مختلفاً، لكن كرة القدم رياضة جماعية. أحد الأمور التي أحبها في لامين بغض النظر عن موهبته، هو أسلوبه الجماعي، وهو على دراية بذلك".ومنذ رحيل عن برشلونة في 2021، ارتدى رقم 10 وكان الرقم شاغراً خلال وجود فاتي في على سبيل الإعارة قبل عودته هذا الموسم، لكن رحيله المحتمل في نهاية الموسم الجاري سيفتح الباب أمام .وساهم يامال في تتويج برشلونة بثلاثية محلية هي الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني هذا الموسم.