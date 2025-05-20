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في ميركاتو الصيف.. برشلونة يحدد أولى صفقاته الكبرى
رياضة
2025-05-20 | 15:38
المصدر:
موقع كووورة
264 شوهد
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن برشلونة حدد صفقته الكبرى الأولى في الميركاتو الصيفي المقبل.
وحقق برشلونة الثلاثية المحلية هذا الموسم، بينما ودع دوري الأبطال من نصف النهائي، ويسعى لتقوية صفوفه بلاعبين مميزين من أجل استعادة اللقب الغائب من 10 سنوات.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حدد النجم الكولومبي
لويس دياز
، جناح
ليفربول
، كأولوية في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن
لويس
دياز (28 عامًا) يتمتع بالمواصفات التي تبحث عنها
الإدارة الرياضية
لبرشلونة، بقيادة
البرتغالي
ديكو
.
ولفتت الصحيفة، إلى أن
هانز فليك
،
المدير الفني
لبرشلونة، أعطى الضوء الأخضر لإدارة
البارسا
للتعاقد مع دياز.
وهناك إجماع داخل برشلونة، على أن الفريق في حاجة إلى مهاجم يجيد اللعب كجناح
أيسر
، وهو ما يؤديه دياز بشكل مميز.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن سعر شراء عقد دياز من ليفربول، لن يقل بأي حال عن 85 مليون يورو.
الجدير بالذكر أن دياز كان قد كشف في وقت سابق أنه يحلم باللعب لبرشلونة لا سيما أنه من مشجعي الفريق منذ صغره.
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