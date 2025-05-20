في ميركاتو الصيف.. برشلونة يحدد أولى صفقاته الكبرى

وحقق برشلونة الثلاثية المحلية هذا الموسم، بينما ودع دوري الأبطال من نصف النهائي، ويسعى لتقوية صفوفه بلاعبين مميزين من أجل استعادة اللقب الغائب من 10 سنوات.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حدد النجم الكولومبي ، جناح ، كأولوية في الميركاتو الصيفي المقبل.وأضافت الصحيفة، أن دياز (28 عامًا) يتمتع بالمواصفات التي تبحث عنها لبرشلونة، بقيادة .ولفتت الصحيفة، إلى أن ، لبرشلونة، أعطى الضوء الأخضر لإدارة للتعاقد مع دياز.وهناك إجماع داخل برشلونة، على أن الفريق في حاجة إلى مهاجم يجيد اللعب كجناح ، وهو ما يؤديه دياز بشكل مميز.ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن سعر شراء عقد دياز من ليفربول، لن يقل بأي حال عن 85 مليون يورو.الجدير بالذكر أن دياز كان قد كشف في وقت سابق أنه يحلم باللعب لبرشلونة لا سيما أنه من مشجعي الفريق منذ صغره.