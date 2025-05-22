بعد 13 عاماً من العطاء.. الأمير لوكا مورديتش يغادر مملكة مدريد رسمياً

وينتهي عقد مورديتش مع بنهاية الموسم الجاري، ليقرر عدم التجديد لأسطورة النادي.وأصدر ، بيانًا رسميًا يعلن فيه الاتفاق مع مودريتش على إنهاء فترته مع النادي بنهاية الموسم الجاري.ويشارك مودريتش مع في بطولة 2025 في ، لتتوقف رحلته بعد ذلك مع عند هذا الحد.ويرحل مودريتش عن ريال مدريد، بعدما قضى 13 عامًا في صفوف الفريق كواحد من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي.وبدأت رحلة مودريتش مع في 2012، عندما انضم إلى الفريق قادمًا من الإنجليزي.