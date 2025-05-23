3 أندية تريد التعاقد مع لوكا مودريتش بعد اعلان رحيله عن ريال مدريد

وقال في بيان رسمي، إن مودريتش سيرحل عن صفوفه، بعد 13 عامًا من التألق داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق العملاق ، بعد موسم مخيب للآمال خرج منه خالي الوفاض عبر مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.خاض 590 مواجهة بقميص ريال عبر مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، أحرز خلالها 43 هدفًا، مع تقديم 95 تمريرة حاسمة، وتلقى 88 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، بإجمالي 41.071 دقيقة لعب.ويملك النجم الكرواتي تاريخًا عريقًا من الألقاب بصحبة ريال مدريد، بعد التتويج بستة كؤوس في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في ، 5 ألقاب في السوبر الأوروبي، لقبين في ، 5 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في ، فيما حصد مع لأفضل لاعب في العالم عن عام 2018.وفقًا للأنباء الصادرة عن موقع "fichajes" تبدو 3 أندية هي الأقرب للفوز بخدمات لوكا مودريتش في الصيف المقبل، يتقدمها الذي يرى فيه الشريك الأمثل في خط الوسط، لمواطنه مارسيلو بروزوفيتش.