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9 أندية تلاحق كريستيانو رونالدو بينها 4 عربية

رياضة

2025-05-23 | 06:11
9 أندية تلاحق كريستيانو رونالدو بينها 4 عربية
752 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تهافت الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم 2025 الشهر المقبل بالولايات المتحدة للتعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشفت صحيفة "آس" إن "عددا من العروض بدأت تطرح على طاولة رونالدو أولها من الهلال السعودي خصم النصر المباشر، بالإضافة إلى 3 أندية برازيلية مثل فلامنغو وبالميراس وفلومينينسي، وأندية مكسيكية مثل باتشوكا ورايادوس، وصولا إلى أندية إفريقية كبرى مثل الوداد المغربي، الترجي التونسي، الأهلي المصري".
رونالدو بإمكانه اللعب مع أحد الأندية المشاركة في البطولة خلال يونيو ثم التوقيع لاحقا مع ناد آخر للموسم الجديد أو حتى العودة لتجديد عقده مع النصر.
لكن تنفيذ هذا السيناريو مشروط بالتوصل لاتفاق مالي مع النصر للسماح له باللعب قبل 30 حزيران أو أن يفسخ النادي السعودي العقد ويسمح له بالمشاركة.
وفي حال عدم تحقق ذلك يمنح "فيفا" فترة تسجيل إضافية بين 27 حزيران و3 تموز يمكن خلالها ضم لاعبين جدد لاستكمال الأدوار الإقصائية وهو ما قد يسمح لأي فريق بضم رونالدو تحديدا قبل الأدوار الحاسمة من البطولة.
وينتهي عقد النجم البرتغالي مع النصر بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على التجديد.

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