9 أندية تلاحق كريستيانو رونالدو بينها 4 عربية

وكشفت صحيفة "آس" إن "عددا من العروض بدأت تطرح على طاولة أولها من خصم النصر المباشر، بالإضافة إلى 3 أندية برازيلية مثل فلامنغو وبالميراس وفلومينينسي، وأندية مكسيكية مثل باتشوكا ورايادوس، وصولا إلى أندية إفريقية كبرى مثل الوداد ، الترجي ، المصري".رونالدو بإمكانه اللعب مع أحد الأندية المشاركة في البطولة خلال يونيو ثم التوقيع لاحقا مع ناد آخر للموسم الجديد أو حتى العودة لتجديد عقده مع النصر.لكن تنفيذ هذا السيناريو مشروط بالتوصل لاتفاق مالي مع النصر للسماح له باللعب قبل 30 حزيران أو أن يفسخ النادي السعودي العقد ويسمح له بالمشاركة.وفي حال عدم تحقق ذلك يمنح " " فترة تسجيل إضافية بين 27 حزيران و3 تموز يمكن خلالها ضم لاعبين جدد لاستكمال الأدوار الإقصائية وهو ما قد يسمح لأي فريق بضم رونالدو تحديدا قبل الأدوار الحاسمة من البطولة.وينتهي عقد النجم مع النصر بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على التجديد.