رسميًا.. ريال مدريد يعلن نهاية حقبة كارلو أنشيلوتي

وكان قد حسم مستقبل مدربه في وقت سابق، لكنه أجل الإعلان الرسمي إلى ما قبل المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم، علمًا أن الإسباني ألونسو هو الذي سيتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة، بدءًا من التي تنطلق في 15 يونيو/ حزيران المقبل.وذكر في بيان رسمي اليوم: "توصل وكارلو إلى اتفاق لإنهاء فترة تدريبه لريال . يود نادينا أن يعرب عن امتنانه ومودته لأحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".واستعرض البيان مختلف الإنجازات التي حققها المدرب الإيطالي خلال تدريبه للفريق على فترتين، كما تحدث عن المدرب بالقول: "أصبح أنشيلوتي الآن جزءًا من عائلة ريال مدريد العظيمة إلى الأبد. نحن فخورون بأننا استمتعنا بمدرب ساعدنا في تحقيق العديد من النجاحات، والذي مثل أيضًا قيم نادينا بطريقة مثالية".وتوج كارلو أنشيلوتي مع بـ15 لقبًا، بواقع 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب أخرى في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في بطولات "لا ليغا" وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، ولقب واحد ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.يستعد ريال مدريد لوداعية مميزة للمدرب الإيطالي على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم غد السبت، على هامش مباراة ريال سوسيداد في الجولة الختامية من مسابقة الدوري الإسباني، كما جاء في بيان النادي: "غدًا، سيحيي ملعب سانتياغو برنابيو ذكرى اللاعب في المباراة الأخيرة لكارلو أنشيلوتي كمدير فني لريال مدريد".يُذكر أن صاحب الـ65 عامًا تولى تدريب الريال لأول مرة في عام 2013، قبل أن يغادر النادي صيف 2015. وفي صيف 2021، عاد "كارليتو" إلى قلعة "الميرنغي"؛ حيث أشرف على الفريق لمدة 4 مواسم متتالية (2021-25)، وإجمالًا، قاد ريال مدريد في 352 مباراة بمختلف البطولات، مُحققًا 252 فوزًا، مقابل 48 تعادلًا و52 خسارة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.