غلطة سراي يستبعد مهاجمه بسبب تفاوضه مع الهلال السعودي

ولم يقدم الجهاز الفني لنادي أي توضيحات رسمية حتى الآن بشأن استبعاد من قائمة الفريق.ويأتي ذلك بعد تداول تقارير عن دخول المهاجم البالغ من العمر 26 عاما، في مفاوضات مباشرة مع تمهيدا لانتقال محتمل في الصيف المقبل.وكان أوسيمين، الذي يلعب حاليا مع غلطة سراي على سبيل الإعارة قادما من ، قد رفض عرضا من فريق مؤخرا، وفضل فتح باب التفاوض مع ، بحسب ما أورد موقع "فوت ميركاتو".ويمتد عقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2026، ويحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو، يمكن تفعيله هذا الصيف من قبل أي نادٍ غير إيطالي.هذا البند عزز فرص في التفاوض، وسط اهتمام واضح من ، التي ترى أن أوسيمين هو المهاجم المثالي للفريق، في ظل ما يملكه من سرعة وقوة تهديفية وتجربة ناجحة في أوروبا، ووفقا لتقرير "فوت ميركاتو".