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غلطة سراي يستبعد مهاجمه بسبب تفاوضه مع الهلال السعودي
رياضة
2025-05-23 | 12:16
401 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
استبعد نادي
غلطة سراي
بطل
الدوري التركي
لكرة القدم، مهاجمه
النيجيري
فيكتور أوسيمين
من مباراته المقبلة ضد مضيفه جوزتيبي غدا السبت، ضمن الجولة الخامسة الثلاثين في الدوري المحلي.
ولم يقدم الجهاز الفني لنادي
غلطة سراي
أي توضيحات رسمية حتى الآن بشأن استبعاد
فيكتور أوسيمين
من قائمة الفريق.
ويأتي ذلك بعد تداول تقارير عن دخول المهاجم
النيجيري
البالغ من العمر 26 عاما، في مفاوضات مباشرة مع
نادي الهلال السعودي
تمهيدا لانتقال محتمل في الصيف المقبل.
وكان
فيكتور
أوسيمين، الذي يلعب حاليا مع غلطة سراي على سبيل الإعارة قادما من
نابولي
، قد رفض عرضا من فريق
يوفنتوس
مؤخرا، وفضل فتح باب التفاوض مع
الهلال
، بحسب ما أورد موقع "فوت ميركاتو".
ويمتد عقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2026، ويحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو، يمكن تفعيله هذا الصيف من قبل أي نادٍ غير إيطالي.
هذا البند عزز فرص
نادي الهلال
في التفاوض، وسط اهتمام واضح من
إدارة النادي
، التي ترى أن أوسيمين هو المهاجم المثالي للفريق، في ظل ما يملكه من سرعة وقوة تهديفية وتجربة ناجحة في أوروبا، ووفقا لتقرير "فوت ميركاتو".
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