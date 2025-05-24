الاتحاد الدولي: هؤلاء أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

وتصدر النجم القائمة بفضل مسيرته المبهرة في الملاعب مع الأندية والمنتخب. كما ضمت القائمة لاعبين تركوا بصمتهم في سجلات كرة القدم في العقود الماضية. واستند التصنيف إلى إحصاءات فردية وجماعية لجميع اللاعبين المعنيين.ويمتلك ميسي اللاعب السابق لبرشلونة، ، ، والأرجنتين 46 لقبا إجمالا، إضافة إلى ألقاب فردية (8 كرات ذهبية، وجوائز أخرى).كما يعد "البولغا" اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة برصيد 35 لقبا مع برشلونة، وثلاثة مع باريس ، ولقبان مع إنتر ميامي، وستة ألقاب مع (جميع الفئات).واحتل المركز الثاني البرازيلي بيليه، صاحب أكبر عدد من ألقاب في التاريخ (1958، 1962 و1970)، بينما عاد المركز الثالث للأسطورة دييغو مارادونا.وانتقد كثيرون مركز (الرابع) باعتباره الهداف التاريخي (935 هدفًا رسميًا حتى الآن)، لكنه لم يفز بكأس العالم قط، مع أنه فاز بالعديد من الألقاب مع وبطولة أمم أوروبا (2016) مع .قائمة أفضل عشرة لاعبين في تاريخ كرة القدم: