رونالدو يرشح بديلًا لمودريتش في ريال مدريد

وأسدل مودريتش (39 عامًا) الستار على 13 موسمًا متتاليًا داخل ، حيث وفد إليه أول مرة صيف 2012 من هوتسبير الإنجليزي مقابل نحو 35 مليون يورو.وبعد مسيرة أسطورية في أروقة ، يتجهز النادي للتعاقد مع نجم وسط يستطيع خلافة إرث لوكا في تشكيلة الفريق، ويبدو أن قد أبان عن مرشحه بالفعل.أوصى إدارة ريال بالتعاقد مع لاعب وسط والمنتخب ، فيتينا، لملء الفراغ الذي سيحدثه رحيل مودريتش، حسب منصة (RC) .وذكر المصدر أن إيمان الدون الراسخ بفيتينيا دفعه إلى ترشيحه، حيث يعتقد -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- أن زميله في المنتخب البرتغالي، مناسب لطموحات نادٍ بحجم ريال مدريد.