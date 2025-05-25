قرعة كأس العرب 2025 تسحب اليوم.. الموعد والتصنيف والمنتخبات المشاركة

وكان مجلس قد منح دولة قطر شرف النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب، وتحديدًا أعوام 2025 و2029 و2033.وأجرى تغييرًا في موعد مراسم القرعة، بعد أن كان من المقرر أن تُقام اليوم السبت، لتُسحب الأحد بسبب تزامن الموعد السابق مع المباراة النهائية لكأس الأمير لكرة القدم 2025، التي تجمع الريان والغرافة وتُقام على استاد خليفة الدولي.وتقام قرعة كأس العرب قطر 2025 وفق التصنيف الدولي الصادر يوم الثالث من شهر أبريل/ نيسان الماضي، في تحديد المنتخبات التسعة التي ستخوض النهائيات مباشرة، والمنتخبات الأخرى التي ستخوض الدور التمهيدي (الملحق) والمقرر يومي 25 و26 تشرين الثاني/ المقبل، أي قبل انطلاق الموعد الرسمي للنهائيات بأيام.وفقًا لتصنيف الفيفا، فقد ضمن التأهل المباشر إلى النهائيات كل من: المنتخب صاحب الضيافة والمصنف 55 عالميًا، المنتخب المغربي المصنف (12 عالميًا)، والمنتخب المصري (32 عالميًا)، والمنتخب الجزائري (36 عالميًا) وحامل اللقب، والمنتخب التونسي (49 عالميًا)، والمنتخب السعودي (58 عالميًا)، والمنتخب العراقي (59 عالميًا)، والمنتخب (62 عالميًا)، والمنتخب الإماراتي (65 عالميًا).وعلى الجهة المقابلة، ستخوض المنتخبات المتبقية الملحق، وهي: المنتخب العُماني (77 عالميًا)، والمنتخب البحريني (84 عالميًا)، المنتخب السوري (93 عالميًا)، المنتخب الفلسطيني (101 عالميًا)، والمنتخب الموريتاني (110 عالميًا)، والمنتخب اللبناني (112 عالميًا)، والمنتخب (114 عالميًا)، والمنتخب الليبي (117 عالميًا)، والمنتخب (134 عالميًا)، والمنتخب اليمني (158 عالميًا)، ومنتخب جنوب السودان (170 عالميًا)، ومنتخب جيبوتي (192 عالميًا)، والمنتخب الصومالي (201 عالميًا)، على أن تتأهل سبعة منتخبات إلى النهائيات من أصل 14، لتنضم إلى المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة بمجموع 16 منتخبًا.وكشف FIFA أن منتخب قطر (المضيف) إلى جانب منتخبات الجزائر، مصر والمغرب، ستترأس المجموعات الأربع في النهائيات، حيث تم وضعها في المستوى الأول، بينما جاءت منتخبات: تونس، ،، والأردن في المستوى الثاني، أما المستوى الثالث فقد ضم منتخب الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ثلاثة منتخبات متأهلة من مباريات الملحق التأهيلي، فيما يضم المستوى الرابع: أربعة منتخبات من الملحق التأهيلي.وقبل مراسم قرعة كأس العرب 2025، كان الاتحاد الدولي قد أعلن عن مباريات الملحق التأهيلي للبطولة، حيث قُسمت المنتخبات الـ14 حسب التوزع الجغرافي على قارتي آسيا وأفريقيا، بحيث يلعب المنتخب الأعلى تصنيفًا في آسيا مع المنتخب الأدنى تصنيفًا في أفريقيا وهكذا.وبموجب ترتيب المنتخبات على لائحة التصنيف الدولية الصادرة في شهر أبريل، فقد نتجت المواجهات التالية، علمًا أن الفائزين في المباريات الثلاث الأولى سينضمون إلى منتخب الإمارات في التصنيف الثالث لقرعة النهائيات، فيما سيأتي الفائزون من المباريات الأربع التالية في المستوى الرابع خلال قرعة كأس العرب 2025.المباراة الأولى: عمان - الصومالالمباراة الثانية: البحرين - جيبوتيالمباراة الثالثة: سوريا - جنوب السودانالمباراة الرابعة: فلسطين - ليبياالمباراة الخامسة: - السودانالمباراة السادسة: - موريتانياالمباراة السابعة: اليمن - جزر القمرنسخة ماضية استثنائية والجزائر البطلوشهدت النسخة الماضية من كأس العرب FIFA قطر 2021، التي استضافتها الدوحة، نجاحًا كبيرًا بعدما ظهرت كنسخة استثنائية أُقيمت على ملاعب نهائيات 2022، وشهدت تقديم مستويات فنية راقية وحضورًا جماهيريًا قياسيًّا بلغ نحو 571,605 متفرجين في المباريات الـ32، بمعدل قرابة 18 ألف متفرج في كل مباراة.وكان المنتخب الجزائري قد تُوج باللقب بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين من دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي جرت على استاد البيت المونديالي بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، فيما تبقى الأنظار اليوم شاخصة نحو قرعة كأس العرب 2025.