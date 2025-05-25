قرعة كأس العرب 2025 تسحب اليوم.. الموعد والتصنيف والمنتخبات المشاركة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. توقيف ضابط وجنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قرعة كأس العرب 2025 تسحب اليوم.. الموعد والتصنيف والمنتخبات المشاركة

رياضة

2025-05-25 | 03:25
قرعة كأس العرب 2025 تسحب اليوم.. الموعد والتصنيف والمنتخبات المشاركة
1,616 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يترقب عشاق الكرة العربية قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025 التي تسحب اليوم في فندق فيرمونت في الدوحة، لرسم مسار البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية، خلال الفترة ما بين الأول حتى الثامن عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الثانية تواليًا.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منح دولة قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب، وتحديدًا أعوام 2025 و2029 و2033.

وأجرى الاتحاد الدولي تغييرًا في موعد مراسم القرعة، بعد أن كان من المقرر أن تُقام اليوم السبت، لتُسحب الأحد بسبب تزامن الموعد السابق مع المباراة النهائية لكأس الأمير لكرة القدم 2025، التي تجمع الريان والغرافة وتُقام على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد والدوحة ومكة المكرمة، والساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر.

وتقام قرعة كأس العرب قطر 2025 وفق التصنيف الدولي الصادر يوم الثالث من شهر أبريل/ نيسان الماضي، في تحديد المنتخبات التسعة التي ستخوض النهائيات مباشرة، والمنتخبات الأخرى التي ستخوض الدور التمهيدي (الملحق) والمقرر يومي 25 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي قبل انطلاق الموعد الرسمي للنهائيات بأيام.

تأهل مباشر لتسعة منتخبات
وفقًا لتصنيف الفيفا، فقد ضمن التأهل المباشر إلى النهائيات كل من: المنتخب القطري صاحب الضيافة والمصنف 55 عالميًا، المنتخب المغربي المصنف (12 عالميًا)، والمنتخب المصري (32 عالميًا)، والمنتخب الجزائري (36 عالميًا) وحامل اللقب، والمنتخب التونسي (49 عالميًا)، والمنتخب السعودي (58 عالميًا)، والمنتخب العراقي (59 عالميًا)، والمنتخب الأردني (62 عالميًا)، والمنتخب الإماراتي (65 عالميًا).

وعلى الجهة المقابلة، ستخوض المنتخبات المتبقية الملحق، وهي: المنتخب العُماني (77 عالميًا)، والمنتخب البحريني (84 عالميًا)، المنتخب السوري (93 عالميًا)، المنتخب الفلسطيني (101 عالميًا)، والمنتخب الموريتاني (110 عالميًا)، والمنتخب اللبناني (112 عالميًا)، والمنتخب السوداني (114 عالميًا)، والمنتخب الليبي (117 عالميًا)، والمنتخب الكويتي (134 عالميًا)، والمنتخب اليمني (158 عالميًا)، ومنتخب جنوب السودان (170 عالميًا)، ومنتخب جيبوتي (192 عالميًا)، والمنتخب الصومالي (201 عالميًا)، على أن تتأهل سبعة منتخبات إلى النهائيات من أصل 14، لتنضم إلى المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة بمجموع 16 منتخبًا.

تفاصيل قرعة كأس العرب.. 4 منتخبات على رأس المجموعات
وكشف FIFA أن منتخب قطر (المضيف) إلى جانب منتخبات الجزائر، مصر والمغرب، ستترأس المجموعات الأربع في النهائيات، حيث تم وضعها في المستوى الأول، بينما جاءت منتخبات: تونس، السعودية، العراق، والأردن في المستوى الثاني، أما المستوى الثالث فقد ضم منتخب الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ثلاثة منتخبات متأهلة من مباريات الملحق التأهيلي، فيما يضم المستوى الرابع: أربعة منتخبات من الملحق التأهيلي.

وقبل مراسم قرعة كأس العرب 2025، كان الاتحاد الدولي قد أعلن عن مباريات الملحق التأهيلي للبطولة، حيث قُسمت المنتخبات الـ14 حسب التوزع الجغرافي على قارتي آسيا وأفريقيا، بحيث يلعب المنتخب الأعلى تصنيفًا في آسيا مع المنتخب الأدنى تصنيفًا في أفريقيا وهكذا.

وبموجب ترتيب المنتخبات على لائحة التصنيف الدولية الصادرة في شهر أبريل، فقد نتجت المواجهات التالية، علمًا أن الفائزين في المباريات الثلاث الأولى سينضمون إلى منتخب الإمارات في التصنيف الثالث لقرعة النهائيات، فيما سيأتي الفائزون من المباريات الأربع التالية في المستوى الرابع خلال قرعة كأس العرب 2025.

المباراة الأولى: عمان - الصومال

المباراة الثانية: البحرين - جيبوتي

المباراة الثالثة: سوريا - جنوب السودان

المباراة الرابعة: فلسطين - ليبيا

المباراة الخامسة: لبنان - السودان

المباراة السادسة: الكويت - موريتانيا

المباراة السابعة: اليمن - جزر القمر

نسخة ماضية استثنائية والجزائر البطل

وشهدت النسخة الماضية من كأس العرب FIFA قطر 2021، التي استضافتها الدوحة، نجاحًا كبيرًا بعدما ظهرت كنسخة استثنائية أُقيمت على ملاعب نهائيات كأس العالم 2022، وشهدت تقديم مستويات فنية راقية وحضورًا جماهيريًا قياسيًّا بلغ نحو 571,605 متفرجين في المباريات الـ32، بمعدل قرابة 18 ألف متفرج في كل مباراة.

وكان المنتخب الجزائري قد تُوج باللقب بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين من دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي جرت على استاد البيت المونديالي بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، فيما تبقى الأنظار اليوم شاخصة نحو قرعة كأس العرب 2025.
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

قرعة كأس العرب 2025 تسحب اليوم

الموعد والتصنيف والمنتخبات المشاركة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو حتى 2028
07:03 | 2025-05-25
باريس يمنح فرنسا بطاقة سابعة في بطولات أوروبا
01:35 | 2025-05-25
"الحذاء الذهبي".. ماذا يحتاج صلاح لحرمان مبابي
16:14 | 2025-05-24
الشرطة يستعيد صدارة الدوري بفوز على دهوك
14:21 | 2025-05-24
ليلة الدموع.. ريال مدريد يهزم سوسيداد ويختتم موسمه بالليغا
12:18 | 2025-05-24
مبابي يدخل تاريخ الليجا في أول موسم له
12:10 | 2025-05-24
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

اهالي العنكور في الانبار يمنعون هيبت الحلبوسي من اقامة مؤتمر انتخابي
Play
اهالي العنكور في الانبار يمنعون هيبت الحلبوسي من اقامة مؤتمر انتخابي
11:19 | 2025-05-24
بالفيديو.. شقيق أحد طلبة الكلية العسكرية المتوفين يطالب وزير الدفاع بإعدام المتورطين
Play
بالفيديو.. شقيق أحد طلبة الكلية العسكرية المتوفين يطالب وزير الدفاع بإعدام المتورطين
07:35 | 2025-05-24
حادث سير ينهي حياة أربعة اشخاص في بابل (فيديو)
Play
حادث سير ينهي حياة أربعة اشخاص في بابل (فيديو)
07:07 | 2025-05-24
محطة للصرف الصحي تحيط بمعبد الصابئة المندائيين‎
Play
محطة للصرف الصحي تحيط بمعبد الصابئة المندائيين‎
06:10 | 2025-05-24
‌‏شاهد بالفيديو.. حادث لعجلة محملة بـ"الرقي" شمالي بغداد
Play
‌‏شاهد بالفيديو.. حادث لعجلة محملة بـ"الرقي" شمالي بغداد
05:42 | 2025-05-24
عراقيل إدارية في الأنبار تُعيق توزيع "الكاز" المجاني‎
Play
عراقيل إدارية في الأنبار تُعيق توزيع "الكاز" المجاني‎
04:40 | 2025-05-24
شبهات فساد جديدة تحوم حول شركة نفط الوسط‎
Play
شبهات فساد جديدة تحوم حول شركة نفط الوسط‎
03:27 | 2025-05-24
اتهامات تلاحق شركة نفط الوسط بتعطيل مشروع واسط المنافس.. فيديو
Play
اتهامات تلاحق شركة نفط الوسط بتعطيل مشروع واسط المنافس.. فيديو
01:24 | 2025-05-24
مرضى يجلبون مراوح شحن لمستشفى بالنجف بسبب عطل أجهزة التبريد
Play
مرضى يجلبون مراوح شحن لمستشفى بالنجف بسبب عطل أجهزة التبريد
17:52 | 2025-05-23
حريق يلتهم مول للأجهزة الكهربائية في كربلاء (فيديو)
Play
حريق يلتهم مول للأجهزة الكهربائية في كربلاء (فيديو)
10:38 | 2025-05-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.