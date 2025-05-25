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رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو حتى 2028

رياضة

2025-05-25 | 07:03
رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو حتى 2028
750 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع تشابي ألونسو لقيادة الفريق الأول، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، اعتبارًا من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2028، خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وجاء في بيان إدارة النادي: "تشابي ألونسو يعد أحد أعظم أساطير الفريق وكرة القدم العالمية. لقد دافع عن ألوان نادينا في 236 مباراة رسمية بين عامي 2009 و2014، وحقق خلالها 6 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العاشرة في لشبونة".

وتابع البيان: "ألونسو يعد أيضًا رمزًا في المنتخب الإسباني، حيث لعب 113 مباراة دولية، وتوج بكأس العالم 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012، ضمن الجيل الذهبي للمنتخب".

وأضاف البيان: "بدأ ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد، حيث قاد فريق الناشئين (إنفانتيل A) موسم 2018-2019، وحقق معهم لقب الدوري المحلي وتوج ببطولة الأبطال".

في هذا السياق، أوضح النادي أن تشابي يعود هذه المرة إلى سانتياغو برنابيو كأحد أبرز المدربين في أوروبا، بعد تجربته التاريخية مع باير ليفركوزن، حيث قاد الفريق الألماني للفوز بالثلاثية المحلية في موسم استثنائي.

وذكر النادي الملكي أن مراسم تقديم ألونسو ستقام غدًا الإثنين في مدينة فالديبيباس الرياضية، حيث سيستقبله الرئيس فلورنتينو بيريز لتوقيع العقود رسميًا، قبل الظهور الإعلامي الأول له كمدرب جديد للفريق.

تشابي ألونسو يقود ريال مدريد ضد الهلال السعودي في مونديال الأندية
وسيتولى ألونسو المسؤولية قبل بطولة كأس العالم للأندية مباشرة، حيث من المنتظر أن يقود الفريق في أول اختبار رسمي يوم 18 يونيو أمام الهلال السعودي، رغم ضيق الوقت المتاح للتحضير بسبب التوقف الدولي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المفاوضات مع ألونسو بدأت منذ أسابيع عقب الخروج من دوري الأبطال، وتسارعت بعد خسارة كأس الملك، ليتم التوصل إلى اتفاق نهائي بدعم من "اتفاق شرفي" مع ليفركوزن، يقضي بدفع 8 ملايين يورو مقابل تحريره.

ويأتي التعاقد مع تشابي ضمن مشروع طويل الأمد، حيث حصل على وعود بثلاثة تعاقدات رئيسية، تشمل هويسن، وألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى الظهير الأيسر كاريراس الذي اقترب من التوقيع بنسبة كبيرة.

وسيكون أمام ألونسو تحد كبير في رسم هوية جديدة للفريق، وسط تساؤلات حول الخطة التكتيكية التي سيعتمدها، سواء باستخدام الرسم 4-4-2 بوجود مبابي وفينيسيوس، أو اختبار منظومة بثلاثة مدافعين، كما فعل مع ليفركوزن.

ويخلف تشابي ألونسو المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي ودّع ريال مدريد بعد مسيرة زاخرة توج خلالها بـ15 لقبًا، أبرزها ثلاث بطولات في دوري أبطال أوروبا، مما يجعل من مهمة المدرب الجديد محاطة بتوقعات هائلة.
 
المصدر: winwin
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ريال مدريد يعلن عن تعاقده

المدرب تشابي ألونسو حتى 2028

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