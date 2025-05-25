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قرعة كأس العرب.. تعرف على مجموعة العراق
رياضة
2025-05-25 | 13:40
المصدر:
السومرية نيوز
7,678 شوهد
اوقعت قرعة
كأس العرب
، المنتخب العراقي لكرة القدم الى جانب الجزائر. والفائز من مباراة
البحرين
وجيبوتي، والفائز من مباراة
لبنان
والسودان.
أدناه تفاصيل القرعة:
المجموعة الاولى: قطر.
تونس
. الفائز من مباراة
سوريا
وجنوب
السودان
. الفائز من مباراة فلسطين وليبيا
المجموعة الثانية
:
المغرب
.
السعودية
. الفائز من مباراة
عمان
والصومال. الفائز من مباراة
اليمن
وجزر القمر
المجموعة الثالثة:
مصر
.
الأردن
.
الامارات
. الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا
المجموعة الرابعة: الجزائر.
العراق
. الفائز من مباراة
البحرين
وجيبوتي. الفائز من مباراة
لبنان
والسودان
وتبدأ بطولة
كأس العرب
في الأول من كانون الأول 2025، وتختتم في 18 من الشهر نفسه.
يشار الى أن المنتخب العراقي يمتلك الرقم القياسي في البطولة برصيد أربعة ألقاب يليه المنتخب السعودي بلقبين.
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