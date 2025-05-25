قرعة كأس العرب.. تعرف على مجموعة العراق

اوقعت قرعة ، المنتخب العراقي لكرة القدم الى جانب الجزائر. والفائز من مباراة وجيبوتي، والفائز من مباراة والسودان.

أدناه تفاصيل القرعة:

المجموعة الاولى: قطر. . الفائز من مباراة وجنوب . الفائز من مباراة فلسطين وليبيا

: . . الفائز من مباراة والصومال. الفائز من مباراة وجزر القمر

المجموعة الثالثة: . . . الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا

المجموعة الرابعة: الجزائر. . الفائز من مباراة وجيبوتي. الفائز من مباراة والسودان

وتبدأ بطولة في الأول من كانون الأول 2025، وتختتم في 18 من الشهر نفسه.