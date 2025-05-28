خطأ برشلونة مع ميسي يتكرر مع يامال ؟

الراتب للامين قبل التجديد كان يبلغ حوالي 1.7 مليون يورو (بإجمالي يصل إلى 3.4 مليون يورو)، وكان من المقرر أن تتم زيادته إلى 5 ملايين يورو صافي (10 ملايين يورو إجمالي).إلا أن الواقع وما تم التوقيع عليه، وفقًا لمعظم المصادر، يشير إلى أن يامال سيحصل على راتب صافي قدره 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت، ليصبح إجمالي دخله 20 مليون يورو (40 مليون يورو إجمالي).هذه الأرقام تمثل زيادة مذهلة في راتب اللاعب تصل إلى 1076% مقارنة بما كان يتقاضاه سابقًا.العديد من الأقلام انتقدت ووصفت تعاملها مع عقد يامال بالـ ” كارثي” وذلك لأنها ترتكب ذات الخطأ الذي سبق وأن ارتكبته مع بتلبية مطالب اللاعب دون النظر لعواقب هذا القرار وما سيسفر عنه من أزمات مالية مستقبلية وسقوط النادي في فخ الديون بشكل مستمر وابتعاده عن قاعدة اللعب المالي النظيف 1:1.الانتقادات لم تطل برشلونة فقط ولكنها نالت من ومحيطه كونه قد بدأ مبكرًا في استنزاف بطلب مثل تلك المبالغ التي تمثل ثقل حقيقي على خزينة .وبالنهاية كان التساؤل الأبرز حول المبلغ الذي سيطلبه لامين حينما يبلغ الـ 20 أو الـ 25 من عمره إذا استمر في برشلونة؟.