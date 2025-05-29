الريال في الصدارة.. قائمة أغنى 10 أندية في أوروبا

وتصدر الإسباني الترتيب بقيمة سوقية بلغت 6.3 مليار يورو، وفقا لما نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي.وجاء في المركز الثاني بقيمة 5.2 مليار يورو، يليه بقيمة 5.1 مليار يورو، ليكمل الثلاثي الإنجليزي والإسباني المراكز الأولى في التقييم المالي.كما ضمت القائمة أندية بارزة مثل: برشلونة، ، ، ، ، ، .وتراوحت القيمة السوقية لهذه الأندية بين 4.5 و2.9 مليار يورو.يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام السبت القادم في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ، حيث سيتنافس على اللقب كل من وإنتر .