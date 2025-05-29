نجم برشلونة يقرر الرحيل عن الأمة الكتالونية

فاتي يأمل في أن ينهي انتقاله لموناكو في أسرع وقت على أن يقوم النادي الفرنسي بتفعيل خيار شرائه بنهاية الموسم المقبل، حتى لا يُضطر للعودة إلى والدخول في الغموض الفني من جديد.اللاعب الإسباني كان يُنظر إليه في السابق كأحد أبرز مواهب “لا ماسيا”، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل مستمر بعد سلسلة من الإصابات، ومع تبدّل الأجهزة الفنية في برشلونة، باتت فرصه محدودة في البقاء.