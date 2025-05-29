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نجم برشلونة يقرر الرحيل عن الأمة الكتالونية

رياضة

2025-05-29 | 07:36
نجم برشلونة يقرر الرحيل عن الأمة الكتالونية
1,717 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


كشفت تقارير إسبانية أن أنسو فاتي يشعر بالإحباط الشديد من موقف المدرب هانز فليك، الذي لم يُظهر أي نية للاعتماد عليه ضمن خططه للموسم المقبل في برشلونة.



فاتي يأمل في أن ينهي انتقاله لموناكو في أسرع وقت على أن يقوم النادي الفرنسي بتفعيل خيار شرائه بنهاية الموسم المقبل، حتى لا يُضطر للعودة إلى البارسا والدخول في دوامة الغموض الفني من جديد.

اللاعب الإسباني كان يُنظر إليه في السابق كأحد أبرز مواهب “لا ماسيا”، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل مستمر بعد سلسلة من الإصابات، ومع تبدّل الأجهزة الفنية في برشلونة، باتت فرصه محدودة في البقاء.
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فاتي

برشلونة

موناكو

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