البايرن يتعاقد مع جوناثان تاه

وينتهي عقد تاه مع في 30 حزيران المقبل، ووقع اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، عقدا مع حتى 30 حزيران 2029.وانضم تاه إلى في صفقة انتقال حر بعدما أعلن أنه لن يجدد عقده مع باير ، وصيف " ".ولم يعلن بايرن حتى الآن موعد انتظام تاه في تدريبات الفريق وما إذا كان سيتمكن من المشاركة في التي ستستضيفها خلال الفترة من 14 حزيران إلى 13 تموز المقبلين.وقال ، المدير الرياضي لبايرن : "ليس سرا أننا كنا نراقب منذ فترة طويلة، ونحن نقدر مستواه، إنه رجل يتحمل المسؤولية، لقد تلقى العديد من العروض، لكنه استقر على ".ومن جانبه، قال تاه: "أنا سعيد للغاية بوجودي في بايرن ميونخ، أريد أن أتحمل المسؤولية هنا وأن أعمل بجد كل يوم حتى ننجح كفريق ونفوز بالعديد من الألقاب معا".يشار أن الصفقة استغرقت عاما كاملا، وأثارت جدلا واسعا، وسط أنباء عن طلب ليفركوزن حوالي 30 مليون يورو في صيف 2024 من أجل الموافقة على بيع تاه.