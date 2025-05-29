محكمة أرجنتينية تبطل محاكمة المتهمين بقتل مارادونا

وتوفي يوم 25 تشرين الثاني 2020، متأثرا بنوبة قلبية بعد أيام من إجرائه جراحة لإزالة ورم في المخ انتقل لمنزله من أجل إكمال الاستشفاء، قبل أن تتدهور حالته ويلفظ أنفاسه الأخيرة.واتهمت عائلة الراحل أطباءه بالتسبب في وفاته، مؤكدة إمكانية وجود شبهة جنائية في الأمر، وتعرض مارادونا للقتل، ليتم فتح تحقيقات في القضية وتوجيه الاتهام إلى 7 من أعضاء فريقه الطبي بالقتل غير العمد له.أكدت وسائل إعلام صدور حكم ببطلان محاكمة أعضاء الفريق الطبي المتهمين بالقتل غير العمد في وفاة ، بعد نحو 78 يوما من بدء القضية.وكانت المحاكمة بدأت يوم 11 آذار الماضي، في الدولة الواقعة الأمريكية الجنوبية، حيث لا يزال 1986 يحظى بالتبجيل والاحترام من قبل مشجعي بلاده.وجاء قرار الخميس بعد أن شهد يوم الثلاثاء الماضي تنحي القاضية خوليتا ماكينتاش، أحد القضاة الأرجنتينيين الثلاثة الذين يترأسون المحاكمة، عن القضية وسط اتهامات بانتهاكات أخلاقية عبر تصوير فيلم وثائقي خلال التحقيقات.