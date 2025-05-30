رافينيا يعلق على انباء تعاقد برشلونة مع لويس دياز

وقال :”المنافسة مع راشفورد أو ؟ لا يهمني شيء، بالنظر إلى أهميتي هذا الموسم، لن أقول إنني لاعب لا يمكن المساس به، لكن أي لاعب سينضم سيحتاج إلى العمل أكثر مني.”وأضاف: بالنسبة لي، المهم أن أي لاعب قادم يعمل بشكل جيد ويساعد الفريق.