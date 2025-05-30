الاتحاد العراقي يعلن تعرض اللاعب مصطفى سعدون لإصابة

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللاعب تعرض لإصابة بعضلة السمانة "Calves" في تدريبات العراقي أمس، لافتا الى انه سيتم اليوم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية.ومن المقرر أن يواجه منتخب نظيره الكوري الجنوبي في في الخامس من شهر يونيو/ حزيران المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة وسط توقعات بحضور جماهيري عراقي غفير.