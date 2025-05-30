بعد 20 عاما قضاها مع ليفربول.. مدريد يضم أرنولد رسميا

وأكد في بيان رسمي أن أصبح لاعبا في صفوف الفريق الإسباني بشكل رسمي بعد نهاية عقده مع .وجاء في بيان : "توصل نادي ونادي ليفربول إلى اتفاق يقضي بانضمام إلى نادينا لمدة 6 مواسم قادمة، من 1 يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2031."ووقع أرنولد عقدا حتى 30 يونيو 2031 مع ليصبح لاعبا مع الفريق الإسباني بداية من يوم 1 يونيو المقبل ما يضمن مشاركته في التي تنطلق في بداية من يوم 14 من الشهر المقبل.وانضم الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال مدريد بعد فوزه بتسعة ألقاب مع ليفربول: دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، للأندية مرة واحدة، كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، مرتين، كأس مرة واحدة، مرتين، وكأس السوبر الإنجليزي مرة واحدة.