رونالدو يحسم الجدل بشأن الاستمرار مع النصر السعودي

وينتهي عقد الحالي مع النصر في الشهر المقبل، وسط غموض أحاط بمستقبله.وزعمت تقارير صحفية أن رونالدو فكر في مغادرة النصر، بعد فشل الفريق في تحقيق أي بطولة كبرى منذ انتقاله إليه في يناير/ كانون الثاني 2023.لكن موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي الشهير ذكر أن سيبقى في النصر، تم الاتفاق الكامل بين الطرفينوطبقاً للموقع الفرنسي، أفادت مصادر سعودية بأن صاحب الـ40 عاماً وقّع بالفعل عقده الجديد مع النصر.وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، لعب رونالدو 105 مباريات مع النصر في البطولات الرسمية، سجل فيها 93 هدفاً وصنع 19.جدير بالذكر أن رونالدو استطاع حصد هداف في آخر موسمين.