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رونالدو يحسم الجدل بشأن الاستمرار مع النصر السعودي
رياضة
2025-05-30 | 10:27
4,242 شوهد
يبدو أن الجدل المصاحب لمستقبل النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
قارب على النهاية.
وينتهي عقد
رونالدو
الحالي مع النصر في الشهر المقبل، وسط غموض أحاط بمستقبله.
وزعمت تقارير صحفية أن رونالدو فكر في مغادرة النصر، بعد فشل الفريق في تحقيق أي بطولة كبرى منذ انتقاله إليه في يناير/ كانون الثاني 2023.
لكن موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي الشهير ذكر أن
كريستيانو رونالدو
سيبقى في النصر، تم الاتفاق الكامل بين الطرفين
وطبقاً للموقع الفرنسي، أفادت مصادر سعودية بأن صاحب الـ40 عاماً وقّع بالفعل عقده الجديد مع النصر.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، لعب رونالدو 105 مباريات مع النصر في البطولات الرسمية، سجل فيها 93 هدفاً وصنع 19.
جدير بالذكر أن رونالدو استطاع حصد
جائزة
هداف
الدوري السعودي
في آخر موسمين.
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