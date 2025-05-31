الذكاء الاصطناعي يقترح خليفة مودريتش في ريال مدريد

ووفقًا لتحليل تقني متقدّم، جاء الألماني كأول الأسماء المقترحة، بفضل أسلوبه القريب من مودريتش وانسجامه المسبق مع أفكار ألونسو الفنية، لكن لاعب بات قريبا للغاية من الانتقال لصفوف .أما اللاعب الثاني، فهو خيار داخلي يتمثل في ، الذي يرى فيه لاعب وسط متكامل قادر على قيادة خط الإبداع في المرحلة المقبلة، تمامًا كما فعل في فترته مع