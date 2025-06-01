منتخب العراق يكثف تحضيراته في معسكر البصرة

وقد اقتصرت وحدة يوم أمس على بعض التمارين المسلية والترويحية والمطاولة وفتح العضلات لإراحة اللاعبين ومنعهم من الإجهاد لاسيما بعد المباراة التقسيمية التجريبية الأخيرة التي جرت أول من أمس بين فريقي (A وB) تحت إشراف المدرب غراهام ، بهدف تقييم استيعاب جميع اللاعبين للأدوار المطلوبة منهم، ومدى قدرتهم على تطبيق الخطط الموضوعة كما ركّز اللقاء على محاكاة المواقف الواقعية التي قد تحدث خلال المباراة الفعلية.ويولي الجهاز الفني اهتماماً خاصاً لعدة محاور أساسية خلال تجمع أبرزها اختيار التشكيلة الأمثل التي تعكس رؤية المدرب أرنولد وتفادي الإصابات خاصة مع الأجواء السائدة وإدارة الأحمال التدريبية لمنع الإجهاد البدني وترسيخ العديد من مبادئ اللعب التي يأمل اعتمادها في مباراة الشمشون.في السياق نفسه يتوقع انضمام الثلاثي المحترف (منتظر ماجد، إيمار شير، وماركو فرج) يوم غد إلى معسكر المنتخب بعد انتهاء مبارياتهم في الدوري النرويجي والسويدي وقد حرص على توفير تذاكر سفر درجة رجال الأعمال لهم، لضمان راحتهم وتجنب إرهاق السفر.من جهته، يواصل المنتخب الكوري الجنوبي تدريباته في لكرة القدم في مقاطعة باجو بالقرب من سيئول، حيث يُجري التدريبات في ساعات متأخرة من الليل لتأقلم اللاعبين مع توقيت البصرة قبل سفرهم غداً إلى البصرة. ويضم المجمع التدريبي الكوري ملاعب عشبية ومغلقة مزودة بأنظمة تحكم بدرجات الحرارة لمحاكاة الأجواء الحارة حيث يواجه أسودنا في البصرة ومن ثم العودة ثانية إلى لملاقاة .