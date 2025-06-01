انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة العراق وكوريا الجنوبية في البصرة

وبحسب مقطع مصور حصلت عليه ، فقد انطلقت بيع تذاكر مباراة العراقي والمنتخب الكوري الجنوبي في مراكز البيع المخصصة بالقرب من المدينة الرياضية في .ومن المقرر أن يواجه ضيفه يوم الخميس المقبل على وسط توقعات بحضور 65 ألف متفرج، خصوصا أن التذاكر شهدت إقبالا كبيرا مع إتاحتها للبيع إلكترونيا.وكانت مباراة الذهاب بين الجنوبية والعراق، قد انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2 وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026 في وكندا والمكسيك.