"اشتري تذكرة مع فرض دريس".. ماذا يحصل امام المدينة الرياضية؟

السومرية نيوز – رياضي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناشط يؤكد فرض شراء الملابس الرياضية (الدريس) مع تذكرة مباراة المنتخب العراقي وكوريا التي ستقام في المدينة الرياضية يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد.

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