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فحص منشطات مفاجئ لستة نجوم من إسبانيا

رياضة

2025-06-01 | 14:52
فحص منشطات مفاجئ لستة نجوم من إسبانيا
المصدر:
موقع كووورة
844 شوهد

خضع 6 من لاعبي المنتخب الإسباني لفحوصات مفاجئة للكشف عن المنشطات، أجرتها الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات، وذلك خلال ثاني أيام المعسكر التحضيري المقام في مدينة كرة القدم، بمقر الاتحاد الملكي الإسباني، وقبل 4 أيام فقط من نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقام فريق من الوكالة، اليوم الأحد، بزيارة معسكر المنتخب دون سابق إنذار، وأجرى اختبارات خارج إطار المنافسة لستة لاعبين دوليين، طُلب منهم تقديم العينات اللازمة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

ويواصل المنتخب الإسباني استعداداته في لاس روثاس حتى يوم الأربعاء، حيث سيجري مرانه الأخير قبل السفر إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، التي ستحتضن مباراته أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي دوري الأمم، الخميس، في ظل سعي "لا روخا" للاحتفاظ باللقب الذي تُوج به قبل عامين.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا، سيلتقي في النهائي المنتصر من موقعة ألمانيا والبرتغال.
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فحص منشطات

إسبانيا

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