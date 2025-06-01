فحص منشطات مفاجئ لستة نجوم من إسبانيا

وقام فريق من الوكالة، اليوم الأحد، بزيارة معسكر المنتخب دون سابق ، وأجرى اختبارات خارج إطار المنافسة لستة لاعبين دوليين، طُلب منهم تقديم العينات اللازمة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.ويواصل المنتخب الإسباني استعداداته في لاس روثاس حتى يوم الأربعاء، حيث سيجري مرانه الأخير قبل السفر إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، التي ستحتضن مباراته أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي ، الخميس، في ظل سعي "لا روخا" للاحتفاظ باللقب الذي تُوج به قبل عامين.يشار إلى أن الفائز من مواجهة وإسبانيا، سيلتقي في النهائي المنتصر من موقعة والبرتغال.