في ثلاث قارات.. أبطال جدد للمرة الأولى في تاريخهم

وفاز بيراميدز على ، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب 30 يونيو، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.وكان بيراميدز قد تعادل بنتيجة 1-1 مع صن داونز، الأسبوع الماضي، في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا.ويعد هذا هو اللقب الأول في تاريخ بيراميدز، بينما يعد ثاني ألقابه بشكل عام.وأصبح بيراميدز، رابع الأندية المصرية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك.وفي القارة العجوز، توج ، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب إنتر .واكتسح ، نظيره إنتر ميلان، في المباراة النهائية، بخماسية دون رد، على ملعب أليانز أرينا في .وحدث الأمر ذاته في قارة ، بعدما توج أهلي جدة السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب كاواساكي الياباني.وفاز أهلي جدة في المباراة النهائية، بهدفين دون رد، ليحقق لقب دوري الأبطال، للمرة الأولى في تاريخه.