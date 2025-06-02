طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا (فيديو)

ووفقا لمصادر حاضرة في المكان، حاول نصرت حضور الحفل دون دعوة رسمية، مما دفع الأمن إلى منعه من الدخول وإبعاده من المكان بعد مواجهة قصيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على لحظة طرد نصرت، حيث ظهر أحد مرافقيه يتعرض للدفع من قبل أحد حراس الأمن.وأفادت التقارير أن وجود نصرت تسبب في إزعاج بعض الضيوف الحاضرين، مما دفع المنظمين لاتخاذ هذا القرار للحفاظ على طبيعة الحفل الرسمية وخصوصية اللاعبين.يذكر أن نصرت كان قد واجه انتقادات حادة من (فيفا) بعد تدخله غير المصرح به في ملعب نهائي 2022 في . ويبدو أن اليوفا قد اتبعت نفس النهج الصارم في حماية المناسبات الرسمية من التدخلات غير المرغوب فيها.