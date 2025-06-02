برونو فرنانديز يقترب من الهلال السعودي

وأشار إلى أن اللاعب يُجري في الوقت الحالي مشاورات مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أن الجوانب العائلية ستكون حاسمة في موقفه، إذ لا يتعلق الأمر بالجانب الرياضي فقط.أوضح أيضًا أن بدوره يسعى للحصول على رد نهائي من اللاعب قبل يوم الجمعة، نظرًا لضيق الوقت قبل انطلاق منافسات .حتى الآن، لم يتقدم الهلال بأي عرض رسمي إلى ، إلا أن النادي السعودي يثق بأن الإدارة ستمنح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب في حال طلب فرنانديز المغادرة.في المقابل، يواصل التأكيد على تمسكه بقائده وعدم رغبته في بيعه.