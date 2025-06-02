برشلونة يتوصل لاتفاق مع الحارس غارسيا

غارسيا من المنتظر أن يُصبح حارسًا لبرشلونة بشكل رسمي الأسبوع المقبل، ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في اللحظات الأخيرة.الاتفاق ينص على توقيع غارسيا لعقد يمتد لخمسة مواسم، بعد أن وافق اللاعب على العرض المقدم من برشلونة رياضيًا وماليًا، مفضلًا على عدة عروض أخرى، أبرزها من .ترى إدارة أن غارسيا يمتلك الإمكانيات اللازمة ليكون الحارس الأساسي في المشروع القادم، مستندة إلى مستوياته العالية هذا الموسم مع إسبانيول، والتي لفتت أنظار كبار الأندية الأوروبية.كما أشارت التقارير إلى أن المدير الرياضي لعب دورًا محوريًا في إقناع غارسيا ومحيطه، وساهم بشكل كبير في إبعاد اهتمام الأندية ، ما مكّن برشلونة من حسم الصفقة سريعًا.صفقة غارسيا من المرجح أن تكلّف خزائن البارسا 25 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول.