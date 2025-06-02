محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول

ونشر حساب عبر «إكس»، صورة وكتب: « الموسم 2024-2025 في ليفربول».وقال محمد صلاح، عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في تصريحات تلفزيونية: «إحساس الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي مع الجماهير لا يُوصف، والأجواء رائعة من بداية اليوم، والحمد لله آخر مباراة كانت على أرضنا، وحسمنا اللقب منذ فترة، والفترة الماضية لم تكن النتائج تساعدنا، لكن اليوم جميل.