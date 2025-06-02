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محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
رياضة
2025-06-02 | 07:54
180 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أعلن الحساب الرسمي لنادي
ليفربول
الإنجليزي، اختيار النجم المصري
محمد صلاح
جناح الفريق وقائد منتخب
مصر
، كأفضل لاعب داخل صفوف الريدز للموسم المنقضي 2024 - 2025.
ونشر حساب
نادي ليفربول
عبر «إكس»، صورة
محمد صلاح
وكتب: «
محمد صلاح لاعب
الموسم 2024-2025 في ليفربول».
وقال محمد صلاح، عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في تصريحات تلفزيونية: «إحساس الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي مع الجماهير لا يُوصف، والأجواء رائعة من بداية اليوم، والحمد لله آخر مباراة كانت على أرضنا، وحسمنا اللقب منذ فترة، والفترة الماضية لم تكن النتائج تساعدنا، لكن اليوم جميل.
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